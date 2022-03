Beaumont: les anciennes installations du football vont revivre

Terrain de foot de Buse

Un des points qui a joué les prolongations, c’est certainement les aménagements projetés à l’ancien terrain de football du club de Beaumont, situé au bout d’un cul-de-sac: le chemin de Buse. Le bourgmestre Bruno Lambert introduit le sujet en rappelant l’engagement pris par son groupe ICI en matière sportive.

"Nous avions promis de faire un geste fort par rapport au monde sportif, le sport et le foot en particulier étant un important facteur d’intégration sociale", rappelle-t-il.

Il laisse alors la parole à Pierre-Emille Tassier, échevin des Sports, qui précise les contours du projet. Il faut se souvenir que cet ancien terrain de foot du club de Beaumont brillait par une étonnante particularité: une pente dans le sens de la largeur de 7 à 8%. Les anciens se souviendront que jouer à Beaumont n’était jamais une mince affaire.

D’ailleurs, l’équipe fanion a déménagé pour se retrouver auprès du centre sportif et disposer d’installations dignes de ce nom. Le terrain de foot de Buse est resté un temps pratiquement à l’abandon. Mais un projet de remise en état est programmé. Il consistera à supprimer cette malheureuse pente en creusant la partie haute et en replaçant les terres enlevées sur la partie basse. Cette opération "vase communicant" est facile à imaginer mais plus difficile à réaliser.

Profitant également des abords des anciennes installations, il était décidé de réaliser deux terrains aux normes habituelles et même un troisième terrain, un peu plus petit, en bout de propriété pour des activités sportives diverses.

Aller à l’essentiel…

Si l’échevin des sports rêvait d’infrastructures de hautes tenues, il a dû néanmoins se soumettre aux conseils du maïeur qui avait comme ligne de conduite d’aller à l’essentiel pour des raisons budgétaires. C’est que la note affichant déjà 240000 €. Geoffrey Borgniet (UNI) s’inquiète de l’absence de subsides pour ce projet. L’échevin Pierre-Émile Tassier rétorque que les nouvelles directives d’Infrasport en la matière ont changé et qu’il n’est plus possible, dans le cas des travaux du chemin de Buse, d’obtenir la moindre aide.

Serge Delauw (ARC) trouve ce dossier bien incomplet et se pose des questions quant à l’accessibilité des lieux. De son côté, Geoffrey Leurquin (ARC) s’interroge sur le bien-fondé de disposer de trois ou quatre terrains pour seulement cinq équipes. "Cela fait beaucoup d’argent sur fonds propres, admet Bruno Lambert. Mais investir pour les enfants est primordial.Le foot est incontestablement le sport n° 1 et nous avons la volonté d’aller de l’avant."