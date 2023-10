Avec le développement du club et de ses équipes d’âges, le terrain est soumis à rude épreuve et, vu le niveau atteint par l’équipe fanion, il est nécessaire, après avoir construit vestiaires et gradins, d’équiper le terrain de foot d’une pelouse synthétique.

Le coût de l’opération est sérieux: 1,178 million. Mais l’échevin François Mathy (RéCit) rassure les élus, en séance: "C’est un montant confortable qui devrait nous permettre de ne pas avoir de surprise…" Une subvention de 65% devrait être obtenue. Pour financer les 35% restants, maximum 420 000 €, un accord a été trouvé avec le club, qui remboursera 150 000 €, en 20 ans. "Finalement, ce sera du 50-50 avec la Commune, ou du 2/3-1/3 suivant l’estimation finale, a-t-il expliqué. Cet accord permet de ne pas mettre le club en danger."

La durée de vie d’une telle surface de jeu est d’environ 20 ans, ce qui explique la durée du remboursement. "Ensuite, il ne faudra remplacer que la surface du terrain, pour environ 70 000 €", rassure l’échevin.

Les subventions régionales prévoient le matériel d’entretien, en marge du terrain en lui-même, histoire de garantir une pérennité maximale de l’investissement.

Les travaux seraient réalisés durant l’été 2025.