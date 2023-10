Un chalet détruit par un incendie au domaine de la Forestière à Brûly-de-Pesche

Samedi vers17h, des riverains du domaine de la Forestière, situé le long de l’axe Couvin-Cul-des-Sarts, ont alerté les pompiers d’un incendie. Un chalet de bois servant de seconde résidence était la proie des flammes. Les pompiers de Couvin et de Philippeville, sous les ordres d’un officier de Dinant, se sont rendus sur les lieux. Une heure plus tard, tout danger de propagation était écarté, mais il ne restait plus grand-chose de la construction de bois, ravagée par le feu.