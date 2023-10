Plusieurs couples jubilaires fêtés à leur domicile de Gerpinnes

Ce mercredi 18 octobre, le bourgmestre Philippe Busine, accompagné par l’échevin Guy Wautelet et l’échevine Christine Laurent, s’est rendu chez Alain Guillaume et Nadine Bertrand qui célébraient leurs Noces d’Or, à savoir 50 ans de mariage. "On s’est marié le 7 juillet 1973 à l’église d’Acoz", confie le couple bien connu dans le village pour avoir géré l’Imprimerie Guillaume de main de maître durant de nombreuses années.

Les membres du collège communal n’étaient pas venus les mains vides puisqu’ils ont offert le message royal, un bouquet de fleurs et une farde contenant un journal du jour de leur mariage civil. Ce défi au temps et aux épreuves de chaque jour depuis cette merveilleuse date qui a uni leurs destins, Alain Guillaume et Nadine Bertrand l’ont débuté lors d’une rencontre au club de jeunes de Chamborgneau.

Très impliqué dans la vie du village, le couple a été un acteur important du tissu économique, associatif et folklorique d’Acoz durant de nombreuses années. Comme tous les ménages, Alain Guillaume et Nadine Bertrand ont traversé les difficultés de la vie comme les inondations en 1987 et en 2021 mais aussi de multiples moments joyeux dont les anecdotes ont été contées aux élus.

D’autres couples ont également reçu la visite des mandataires communaux: Janos Stark et Anna Hardi (Noces de Brillant), Raymond Philippet et Francine Cambier (Noces de Diamant) et cinq autres couples qui célébraient leurs Noces d’Or: Daniel Hody et Albine Nihoul, Edwig Soete et Stéphanie Kaczmarzyk, René Desseille et Jacqueline Van Dorpe, Philippe Demanet et Jocelyne Goblet, Michel Deswweemer et Marie Gits.