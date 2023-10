Cinq ans pour l’emploi partagé en Botte du Hainaut

Assurer la gestion de personnel pour l’employeur, c’est le rôle des 3 employées de DBH, "et ce n’est pas toujours simple, il y a la flexibilité et le nombre d’intervenants, les incapacités de travail ou autres imprévus à gérer ; mais en 5 ans, cela nous a permis de développer une trentaine d’emplois, dans trois secteurs différents " explique Brigitte Detiffe. Pour ce faire, l’ASBL peut compter sur les nombreuses collaborations qu’elle a développé en 5 ans avec les institutions locales et acteurs du soutien à l’emploi régional, comme les Communes, le GECO, la Miresem, la MDA, Hainaut Développement, l’UCM…

Si les secteurs marchand et associatif ont été les premiers preneurs de ce nouveau système d’emploi partagé, il en est un troisième qui d’emblée a recueilli un joli succès: Agro-Emploi regroupe 63 membres et potentiels employeurs, et en moins de 2 ans, une dizaine d’emplois partagés dans le domaine agricole ou de la transformation de produits agricoles. "Cela répondait à un réel besoin local, constate Brigitte Detiffe. De petites fermes ont besoin d’un coup de main un jour par semaine, d’autres cherchent une personne pour les aider à la traite ou pour aider au magasin à la ferme…"

Du côté des employés, c’est aussi l’intérêt de pouvoir offrir ses compétences et valoriser son diplôme sans devoir s’éloigner de sa région qui séduit. "Nous avons par exemple un emploi partagé entre 4 communes et 5 CPAS pour exercer la fonction de délégué à la protection des données (DPO) qui toute structure publique doit désormais avoir. Un autre se partage entre la gestion des terres publiques de la Commune de Florennes et le poste de DPO à Ham-sur-Heure-Nalinnes. Autre exemple, nous avons une animatrice qui travaille pour trois maisons communautaires, ou encore des chargés de communication qui se partagent entre une commune, un magasin de vêtement, un photographe ou une boutique d’outillage. C’est aussi l’intérêt de l’emploi partagé, vante la responsable de DBH, c’est de pouvoir offrir un emploi diversifié".

Avant de prolonger autour d’un verre les échanges entre les membres et partenaires invités à cette séance, Brigitte Detiffe s’est encore réjouie que l’ASBL puisse répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu’ils soient employeurs ou employés et s’inscrive ainsi dans un mouvement novateur qui participe au développement économique de la région.