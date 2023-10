La police des 3 Vallées gonfle son fonds de réserve

Heureusement, le commissariat couvinois peut compter sur une chef de zone et une équipe administrative championnes de la gestion financière, si bien que la zone peut se targuer d’un épais fonds de réserve qui, après une dernière modification budgétaire, s’élève à 948 005 €.

Après injection du boni du compte 2022 (886 291 €), le bas de laine a pu être reconstitué, ce qui viendra bien à point. Et ce n’est pas fini: "Un boni semble certain pour 2023", annonce la commissaire Virginie Wuilmart.

Au niveau des investissements aussi, la modification du budget extraordinaire est un feu d’artifice dans son genre: "En recettes, nous tirons 15 000 € de la vente du matériel déclassé via une plateforme spécialisée, ainsi que 14 000 € des subsides Ureba pour les nouveaux châssis. Et, d’un autre côté, les négociations lors de l’achat d’un nouveau serveur nous ont permis de réduire l’investissement de 37 000 €", a-t-elle expliqué aux élus de Couvin et de Viroinval, réunis en conseil de police jeudi.

Parallèlement, des dépenses apparaissent: 32 000 € pour la maintenance et l’aménagement de la salle d’armes et 25 000 € supplémentaires pour la pose de panneaux photovoltaïques. "Nous pensions n’investir que 20 000 euros dans le photovoltaïque mais les calculs ont montré qu’en investissant 44 000 euros, nous pourrions couvrir notre consommation. Nos 2500€ mensuels d’électricité seraient alors évités, ce qui nous permettrait de récupérer notre investissement en 19 mois".

En faisant la balance entre les gains et les recettes, le budget extraordinaire se trouve en positif, au point de reverser 14 000 € en fonds de réserve… tout en s’assurant de ne plus devoir payer de facture d’électricité pour le commissariat central à l’avenir !

Claudy Noiret (Les Engagés), bourgmestre de Couvin qui présidait là son premier conseil de police, s’en est félicité, tout comme son homologue viroinvalois: "Quand on voit que, dans des zones de police voisines, les dotations communales augmentent de 10 ou 15%, c’est une chance de pouvoir éviter de telles augmentations."

Notons que le conseil de police a approuvé un investissement de 21 800 € pour doter le serveur d’un firewall, soit une porte anti intrusion pour le système informatique de la police. "Le service informatique fédéral a décidé d’ouvrir le flux rentrant du système qui permet l’enregistrement des PV, ce qui fragilise notre réseau. Le but est de nous protéger des intrusions de la part de pirates informatiques… les données policières sont quand même sensibles, c’est indispensable…"

Durant la séance, Laurence Plasman (PS, Couvin) s’est inquiétée de l’organisation du télétravail. Pour le personnel administratif, il ne pose aucun souci mais évidemment, pour le personnel opérationnel, c’est un peu différent. "Pour les opérationnels, il y a très peu de demandes, a expliqué Virginie Wuilmart. Cela se règle au cas par cas, suivant les besoins du service et selon les demandes des policiers, par exemple de maladie. Le télétravail est de toute façon limité à deux jours par semaine, pour favoriser les contacts au sein des équipes et la continuité du service."