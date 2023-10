Froidchapelle a sa Maison de la Ruralité

Une longue histoire

Il faut remonter en 2003 quand s’installe la CLDR à Froidchapelle. Entourés de la Fondation Rurale de Wallonie et de représentants politiques locaux, les citoyens ayant adhéré à la CLDR commencent à imaginer et travailler sur les différents projets qui constitueront le PCDR.

L’idée d’une "Maison de la Ruralité" germe dès 2005, lors d’une réunion de CLDR, et une fiche projet aboutit au PCDR en novembre 2005. L’eau coule sous les ponts de l’Administration et nous sommes déjà en 2012 quand, sur proposition de la CLDR, la fiche-projet "Maison de la Ruralité" est présentée à la Région Wallonne. Cette dernière donne son accord en 2013 quant au futur financement et à la réalisation du projet.

La suite du long labyrinthe administratif se dessine avec les diverses approbations nécessaires, l’adjudication en octobre 2019 et enfin le début des travaux en mars 2020. Travaux qui vont durer près de 2 ans et demi pour se terminer en septembre 2023. L’investissement total de ces travaux se chiffre à 1 176 268,87 €, dont 738 134,44 € ont été subventionnés. Un mois plus tard, en cette fin octobre 2023, la Maison de la Ruralité de Froidchapelle peut ouvrir ses portes.