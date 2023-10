Croix-Rouge du Val des Aulnes : des donneurs de sang récompensés à Montigny-le-Tilleul

Sur cette superficie, on y dénombre approximativement 350 donneurs réguliers par trimestre. Un chiffre respectable mais qui, comme à l’échelle du pays, demeure insuffisant pour couvrir les besoins. "Avant les périodes de manque de sang se situaient essentiellement durant les vacances. Aujourd’hui, nous sommes à flux tendus continuellement" observe Laurent Lequeux, le président de la Maison de Croix Rouge du Val des Aulnes qui pointe du doigt les facteurs à l’origine de cette carence. "Il y a d’abord les normes de plus en plus strictes pour autoriser le prélèvement afin de garantir la qualité des poches de sang. La suppression des jours de congé pour faciliter les dons en est un autre. Et enfin, nous sommes confrontés aux vieillissements de nos donneurs et les jeunes sont souvent réticents à franchir le cap". L’enjeu est donc de taille de rajeunir les donneurs car si la Belgique était amenée à manquer, elle serait contrainte d’acheter du sang à l’étranger avec, comme le souligne Laurent Lequeux, un risque de qualité moindre.

65 médaillés

Ces enjeux, le président les a rappelés lors d’une petite réception de remise de médaille organisée à l’issue d’une séance de dons tenue au Foyer Culturel de Montigny. Tout comme il a rappelé, en remerciant les donneurs présents, que le don de sang était avant tout un acte de partage, de solidarité et d’espoir. Des médailles ont été remises pour 20, 40, 60 et même 120 dons.

"Nous avons voulu mettre à l’honneur ces personnes car, malgré la période du covid, la plupart ont continué à donner afin de satisfaire la demande sans cesse croissante", poursuit Marie-Christine Maître, qui coordonne les centres de dons de la Maison du Val des Aulnes. "C’est l’occasion aussi de conscientiser le grand public et d’attirer de nouveaux donneurs"

Info: www.croix-rouge.be