Statu quo pour la taxe Déchets à Chimay

Si le taux de couverture du coût des déchets n’a pas pu être entériné, l’intercommunale IPALLE n’ayant pas fourni les éléments nécessaires, le conseil a approuvé le maintien de la taxe "Déchet" aux montants de l’année 2023. Aussi, cette taxe sera toujours de 90 € pour les personnes isolées et les seconds résidents, et de 180 € pour les ménages, les commerces et les entreprises.