Quand un auteur dont le roman évoque la vieillesse rencontre ses jeunes lecteurs...

C’est sur l’initiative de Marie-Christel Delloue, professeure de français au collège Saint-Joseph, que celui-ci avait accepté de rencontrer les jeunes élèves au sein de l’école. "La rencontre avec l’auteur rend les choses réelles pour les élèves. De plus, Franck Andriat s’est servi de mon chien pour s’inspirer dans son dernier roman. Cela rend l’histoire encore plus crédible et proche de la réalité. Les jeunes ont vraiment été intéressés par la lecture du livre d’autant plus que la thématique, la vieillesse, est une réalité qu’ils vivent chez eux avec leurs grands-parents."

On pourrait penser que c’est un livre triste à lire. Que du contraire, a commenté Grégoire Delacourt, auteur français (dont "La liste de mes envies"), lauréat de plusieurs prix littéraires: "L’histoire est simple. Valentin a quinze ans. Cette année-là, Apollon, son chien, un drahthaar de 91 ans – en âge humain – et Papy, son grand-père de 13,5 ans – en âge canin – vont mourir. L’adolescent appréhende pour la première fois l’éphémérité et la finitude de la vie et là où excelle le talent de Frank c’est que, loin de nous tirer quelques larmes ou de se complaire dans une philosophie niaiseuse, il nous emmène dans la joie. La joie d’avoir vécu, d’avoir connu, d’avoir été. Quelque chose qui rend absolument humaine et lumineuse l’obscurité."

Dans la file de personnes désireuses de recevoir une dédicace, Eline Andruetan, de Rance, élève de Mme Delloue: "J’ai bien aimé la lecture du livre, malgré que, pour ma part, je trouve l’histoire un peu triste. Cela nous fait confronter à la fin de vie de nos grands-parents. mais c’est dans l’ordre des choses et la conclusion du livre nous donne encore plus envie de profiter d’eux au maximum. "

Comment aborder les rives de la vieillesse quand elles se dessinent autour de ceux qu’on aime, surtout quand on est dans la force de l’âge ? Avec délicatesse, ce roman dépeint le quotidien d’une famille consciente de l’importance des petites attentions à porter à l’autre.

Frank Andriat "Une île lointaine". Ker Éditions, septembre 2023, 140 pages, 10 € (+ frais de port).