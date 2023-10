Le talent des artistes amateurs mis en lumière au centre culturel de Gerpinnes

De nombreux visiteurs ont admiré ces créations originales lors du vernissage proposé le vendredi 13 octobre en soirée. Plusieurs artistes exposaient pour la première fois à Gerpinnes comme Rosemonde Lejeune et Calogero Pocorobba, résidant dans l’entité depuis un an. "Je me suis lancée dans la peinture en 2009. André Wilmet m’a initié à cet art, plus précisément à la peinture acrylique à mes débuts. Depuis 6 ans, je suis inscrite à l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi où j’apprends la technique de l’huile", explique Rosemonde Lejeune.

Cette artiste aime réaliser des portraits, le plus souvent à l’aide d’une photographie. Elle peint dans un atelier aménagé dans son grenier. Ce lieu de création est partagé avec son mari, Calogero Pocorobba, qui a débuté la peinture en 2010 sous les conseils du même professeur. "Je préfère peindre des paysages au travers de peintures de composition. Au-delà du côté artistique, j’essaie de faire passer un message via mes œuvres", confie-t-il.

La plus jeune artiste de l’exposition, âgée de 12 ans, a suscité la curiosité des visiteurs. "J’ai débuté, il y a un an, suite à la découverte du street art lorsque j’étais en 6e primaire au collège Saint-Augustin. J’ai apprécié participer à la réalisation d’une fresque dans la cour de l’école et suivre des cours d’art urbain", explique Camélia Donati. La Gerpinnoise peint à l’acrylique à partir d’une photographie. Sa première toile représente un arbre avec des pétales roses au milieu d’un champ. "Je l’ai exposée pour la symbolique. Je suis contente des commentaires bienveillants du public et les conseils reçus par des artistes plus expérimentés", conclut-elle.

www.gerpinnes.tv