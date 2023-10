De nouveaux élus au conseil des enfants de Sivry-Rance

Six nouveaux conseillers

Après des désignations dans les classes de 4e primaires des 5 écoles fondamentales de Sivry-Rance, six nouveaux conseillers vont compléter le conseil communal des enfants. Ont prêté serment et reçu leur diplôme de conseiller : Louna Bouche et Marceau Vandendriessche de l’école communale de Grandrieu, Ines Bouty et Lyna Festor de l’école communale de Sivry, Lia Lecohier de l’école communale de Rance et Alexandre Bischoop de l’école libre saint Joseph de Rance. Comme chez les "grands", le conseil des enfants comporte quinze membres.

Sous la houlette du centre culturel local

Après les années Covid, Laura Orlandino, une animatrice du centre culturel local, a été désignée comme responsable de l’encadrement de ce conseil des enfants. Une assistance administrative est aussi fournie par Valérie Roquet, une employée communale. Après des discussions lors des premières réunions, un thème est choisi par le conseil et sera le fil conducteur, durant l’année scolaire, des rencontres organisées mensuellement. Comme le souligne Laura: "Le conseil est l’endroit où les enfants peuvent créer un projet ensemble" Les trois thèmes travaillés lors des années précédentes ont été l’environnement, le harcèlement scolaire qui a abouti à la création de panneaux d’expression, et le handicap. L’année dernière, les enfants ont ainsi été mis en situation spécifique avec des lunettes aveuglantes ou des écouteurs annulant les sons extérieurs. Ils ont aussi été sensibilisés aux difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite et ont découvert la joëlette. En plus du thème choisi, les enfants participent également à d’autres activités ponctuelles comme le ramassage des déchets ou la création d’une affiche en partenariat avec la Confrérie de la Gâte d’or de Sivry.

À la fin de la séance, le verre de l’amitié a réuni des membres du conseil communal, les enfants et leurs parents ainsi que les représentants des écoles primaires de Sivry-Rance.