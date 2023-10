À Momignies, "L’école des S’âges" n’a pas pris une ride !

Pas gagné d’avance

"C’est bien trop loin, vous n’aurez jamais personne !": l’échevine Fabienne Brousmiche rappelle que peu pariaient sur le succès de l’initiative, portée par le Plan de Cohésion Sociale et installée dès le départ dans l’ancienne école de Forge-Philippe. C’était sans compter sur la pétillante Martine, animatrice de la maison communautaire de puis ses débuts, qui déborde d’idées et d’énergie. Dix ans plus tard, près de 20 personnes prennent part chaque semaine aux activités de l’école des S’âges. "Pour les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion, un transport est organisé de chez eux jusqu’à la maison communautaire", précise Martine Sobry.

Rompre l’isolement

Le but premier des maisons d’accueil communautaire pour seniors, c’est bien de rompre l’isolement des personnes âgées.

Et durant cette première décennie, la crise sanitaire a montré combien cet isolement pouvait très vite arriver. "Le travail de Martine et Coralie a alors été essentiel", rappelle Fabienne Brousmiche à l’assemblée réunie pour célébrer ce bel anniversaire. "Elles se sont rendues à tour de rôle chez chacun d’entre vous afin de maintenir les liens, d’éviter que vous ne sombriez dans la tristesse et la solitude, le temps d’une visite".

Tournées vers l’avenir, les autorités communales et les animatrices mettent tout en œuvre pour pérenniser cette belle aventure, en cherchant les moyens financiers nécessaires et en s’associant avec les initiatives de Chimay et Sivry-Rance.

En attendant, près de 100 personnes étaient rassemblées à Forge-Philippe pour un bon repas, avant de souffler les dix bougies de L’École de S’âges.

Infos: Plan de Cohésion sociale de Momignies – 060/210 260