Une aide pour développer la visibilité des associations

La Maison des Associations a pour objectif de soutenir les ASBL, AISBL, coopérative et autre entreprise à finalité sociale dans leur développement et la professionnalisation de leurs activités. Pour ce faire, elle organise régulièrement des conférences, ateliers et séances d’informations. Et chaque année, elle lance des appels à projets sur différents thèmes pouvant intéresser ces organismes associatifs. Dans ce cas, le soutien prend la forme d’une part d’un accompagnement d’experts de la thématique d’une valeur maximum de 5 000 € TTC ; et d’autre part par un don d’un montant maximum de 10 000 €, le tout financé et géré par la Fondation Chimay Wartoise. L’octroi de ces aides est décidé et validé par un jury. Pour cet appel qui se clôture le 26 novembre prochain, il s’agit donc de "booster la visibilité" des associations. L’accompagnement proposé grâce à cette bourse doit les aider à réfléchir à la raison d’être de l’association et à ses valeurs, afin d’élaborer une stratégie efficace. Les professionnels sollicités aideront aussi à la création d’une identité visuelle et des messages à véhiculer, au choix des canaux et supports à utiliser, au ciblage de l’audience ou encore au rythme de publication à adopter. En résumé, il s’agira d’établir une communication claire et cohérente dans la durée.