Chimay: des comptes gérés sainement et approuvés à l'unanimité

"Nous devons concéder une nette diminution du résultat par rapport à l’exercice précédent", reconnaît toutefois d’emblée la directrice financière Singrid Philippe. Une diminution qu’elle explique toutefois par l’absence de modification budgétaire à la fin de l’exercice précédent, reportant une série de dépenses en 2022, et sur un versement sur le compte de réserve, sans lequel le résultat aurait été plus important. Le bourgmestre Denis Danvoye abonde: "Il faut souligner d’une part le maintien des chiffres dans le positif, tout en gonflant un peu la réserve, d’autre part. Ce ne peut être qu’une bonne chose en perspective des années à venir, qui seront nécessairement difficiles". Ce fonds de réserve pourra à l’avenir être mobilisé pour équilibrer des budgets plus incertains.