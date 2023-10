Beaumont: les élèves de l’Institut Paridaens participent à "Octobre Rose"

Dans le cadre, l’Institut Paridaens de Beaumont a participé cette semaine à la campagne "octobre rose" de sensibilisation au cancer du sein. Les élèves de 4e Techniques Agent d’éducation et Technicien en comptabilité, et les élèves des 2e et 3e degrés de la section professionnelle Vente, se sont mobilisés toute la semaine, avec l’appui de leurs professeurs, Johanne Darcheville, Stessy Lebeau, Florine Devergnies et Ludivine Ducœur. Ils ont tout d’abord mis en place des séances d’information et de sensibilisation à l’attention de toute l’école, en présentant leurs travaux sur le thème du cancer.

Toutes les bonnes volontés de l’école ont mis la main à la pâte pour récolter des fonds à l’attention de Think Ribbon. Cette opération organise la vente de rubans roses think pink, de smoothies, de brochettes de bonbons, tout cela au profit de la lutte contre le cancer du sein. Cette semaine s’est clôturée par la confection d’une banderole des mots de soutien des élèves et un lâcher de ballons. Bravo à l’institut, aux élèves et à leurs professeurs.