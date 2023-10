5 rhétoriciens de l’athénée de Chimay à Madère

Au programme de la semaine d’accueil, les deux professeures de langues modernes, Sabine Antoine et Nancy Durieux, ont multiplié les activités et visites afin de leur faire découvrir cet archipel de 4 îles autonome du Portugal au large de la côte Nord-Ouest de l’Afrique.

"Puisque le fil conducteur de notre projet, c’est l’adaptation d’œuvres littéraires en mises en scène théâtrales, nous avons vraiment apprécié la présentation de techniques et de conseils que nous a donnés un professeur de théâtre local. Par ailleurs, il y a le fait que nous ayons pratiqué l’anglais de manière immersive durant toute cette semaine. Nous sommes beaucoup plus à l’aise aujourd’hui pour répondre et parler anglais lors de nos cours d’anglais à l’athénée. Cela a été vraiment bénéfique pour nous d’oser le parler, et désormais avec beaucoup moins d’appréhension de nous tromper", expliquent participants chimaciens à cette semaine d’immersion.

Outre l’usage quotidien de l’anglais, le mode de vie des jeunes Madérois a fait envie aux visiteurs chimaciens: "En effet, lorsque l’on demandait quels loisirs ils avaient. Tout simplement, après les journées d’école, ils vont à la plage. Et le week-end ? Ils vont à la plage. De quoi vraiment nous faire saliver", déclarent les 5 rhétoriciens, l’œil amusé.

Quant aux deux professeures, la semaine a été également très instructive et inspirante. Instructive dans la manière de concevoir l’organisation pédagogique des classes avec la présence quasi permanente de deux titulaires. Dont l’un qui propose de la remédiation immédiate à tout élève qui peine à comprendre le cours donné. Inspirante par le nombre de projets liés à la vision à long terme de la protection de l’environnement et au respect de la nature: "L’école accueillante est une éco-school. C’est-à-dire que tous les élèves s’impliquent dans les projets développés par leur école. Dans un énorme jardin potager, y sont cultivées toutes sortes de légumes et de plantes aromatiques. Ils y élèvent également des animaux de basse-cour et des lapins. Ce sont les élèves eux-mêmes qui gèrent tout cela, même durant les périodes de vacances scolaires. Nous avons trouvé ce projet très inspirant, un peu comme cela se fait pour la section fondamentale de notre école à Chimay", expliquent Sabine Antoine et Nancy Durieux qui comptent bien pérenniser les liens amicaux tissés avec leurs collègues portugais, tout comme les 5 étudiants qui sont rentrés à Chimay enchantés de cet échange très instructif et productif.