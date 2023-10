Chimay, Couvin et Viroinval unies pour sauver l'Express 86 vers Namur

Cette lettre, cosignée par les bourgmestres et directeurs généraux des communes de Couvin et de Viroinval, revient sur la menace qui pèse sur la partie sud de cette liaison. Dans le cadre d’un redéploiement du réseau, il est en effet envisagé de supprimer la ligne Express au sud de Philippeville, en considérant qu’elle doublonne avec le réseau SNCB. Il existe en effet une ligne de train 134 entre Couvin et Mariembourg et une autre, la 132, de Mariembourg jusqu’à Philippeville puis Charleroi.

Train et bus en côte à côte, c’est du gaspillage d’argent public, soutiennent les promoteurs de cette proposition. Sauf qu’un voyageur devant rejoindre Namur depuis le sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse, sans cette ligne E86, devrait s’astreindre soit à un très lent périple avec correspondance en train jusqu’à Namur, soit à un trajet à pied entre la gare SNCB de Philippeville et l’arrêt TEC de la rue du Moulin, par tous les temps et quelle que soit sa mobilité…

Dans le courrier, les mayeurs argumentent à nouveau leur opposition à la suppression de la ligne: "Monsieur le Ministre Henry, en charge de la mobilité au sein du Gouvernement wallon, a bien précisé dans sa réponse au Parlement que celle-ci ne serait pas supprimée et poursuivrait jusqu’à son terminus actuel, à savoir Nismes.

Nous savons toutes et tous, cependant, que la rétrogradation du statut de Ligne Express à Ligne principale implique une vitesse commerciale moindre et une fréquence moins importante. Ce qui, dans la pratique, revient à dégrader l’offre actuelle pour le navetteur quotidien", observent les communes.

Pousser les gens vers les voitures ?

La missive rappelle l’enjeu fondamental du redéploiement TEC: pousser les gens vers le transport public plutôt que dans les voitures. D’après eux, c’est l’inverse qui devrait se produire en cas de suppression de la ligne Express: "Les voyageurs de la E86 provenant de nos trois entités vont être impactés au niveau de la qualité de la desserte telle qu’elle est projetée dans le réseau cible proposé.

Pire. Le risque est bien réel de voir une partie de ceux-ci se détourner de l’offre de transport public (sans pour autant se rabattre vers la liaison SNCB 132 Couvin-Philippeville, où ils pourraient reprendre la E86) car la rupture de charge serait bien trop conséquente et donc, in fine, reprendre la voiture pour un trajet plus direct.

La balance coûts/bénéfices risque bien d’être au détriment d’une Ligne Express raccourcie qui a pourtant su trouver (et fidéliser) ses publics au fil du temps (navetteurs domicile-travail, étudiants domicile-école, touristes provenant de Namur-Capitale) et de favoriser l’autosolisme, allant ainsi à l’encontre des objectifs de FAST 2030 auxquels nous souscrivons."

SNCB et TEC, des clients au profil complémentaire

Pour Chimay, Couvin et Viroinval, les clients des trains et ceux des bus sont complémentaires, mais différents.

"Nous partageons toutes et tous l’enjeu de la valorisation de la Ligne SNCB 132 reliant Couvin à Charleroi-Central, écrivent les mayeurs et leur D.G. Là où nous divergeons dans l’analyse, c’est au niveau du niveau de concurrence que vous supposez exister entre la E86 et la L132 sur le tronçon Couvin-Philippeville.

Ces deux lignes captent des profils de navetteurs complémentaires parce que ceux-ci ont des besoins différents (pouvoir rejoindre Charleroi et Bruxelles via une seule correspondance, pour la Ligne 132) et pouvoir rejoindre Namur-Capitale via un service direct (sans rupture de charge) pour la E86.

Si nous voulons, tous ensemble, vraiment maximiser le report modal interréseaux (TEC et SNCB), c’est sur la tarification intégrée qu’il faut travailler, via un combiné interréseaux: pas sur la suppression de tronçons supposés concurrents (ou alors, de manière marginale)."

Le parc national, un autre argument ?

Depuis le lancement de cette réflexion sur le redéploiement TEC est apparue une nouvelle donnée: la reconnaissance du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse en parc national. Les élus rappellent que la candidature était accompagnée d’un dossier, qui préconisait le développement des "liaisons longues distances et sans rupture de charge".

En conclusion, les collèges Chimay, Couvin et Viroinval réclament, "que soit revue l’esquisse du réseau cible qui sera proposée lors des prochaines étapes et le maintien du service de la Ligne Express E86 Nismes-Namur dans son intégralité."

Les élus ajoutent que, contrairement à un scénario évoqué par l’AOT, "en aucun cas, la création d’une nouvelle Ligne Express (Couvin-Dinant) ne peut servir d’argument pour justifier la dégradation de l’offre d’une autre ligne Express qui dessert actuellement nos communes."

Rappelons que la ligne E86 est l’une des plus fréquentées du TEC Namur-Luxembourg, principalement aux heures de pointes ainsi que les vendredis et dimanches soir pour le transport des étudiants du supérieur.