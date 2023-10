PHILIPPEVILLE

Un accident a eu lieu sur la N5 à hauteur de Jamiolle, ce lundi peu avant 13h. Une Renault Scenic circulant de Charleroi vers Couvin a heurté une Mercedes qui lui a coupé la route en traversant le carrefour. Par chance, l’impact a été localisé sur la portière arrière et non à hauteur du chauffeur de la voiture allemande. Ni la dame, une Petignolaise d’une quarantaine d’années, ni les octogénaires d’Erquelinnes qui ont traversé distraitement la N5, n’ont été blessés. En attendant l’arrivée d’une unité de la police de la route, une équipe du SPW, qui était de passage, a balisé et sécurisé ces lieux particulièrement accidentogènes.