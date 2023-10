Le MR réclame plus de proactivité contre les projets éoliens

C’est au pied d’une éolienne du parc de Tarcienne qu’ils nous fixent rendez-vous. Sous les pales qui tournoient au gré d’un vent intense, les représentants de la locale MR de Gerpinnes veulent d’abord rassurer: "Nous ne sommes pas contre l’éolien, nous sommes conscients de la nécessité de développer les énergies renouvelables. Mais…" Et la nuance est classique: "Avec l’extension du parc de Tarcienne, le projet de Fromiée et celui sur Mettet, Gerpinnes va être ceinturée par des éoliennes. On doit absolument préserver nos paysages, mais la majorité ne prend pas ses responsabilités", clament Jean-Michel Célant, vice-président de la locale des Réformateurs et Françoise Hoc, conseillère communale au sein du groupe d’opposition Horizons.