La reconversion en habitat vert est impayable pour une commune comme Froidchapelle

Impayable

La Région Wallonne voudrait donc connaître la position des autorités de Froidchapelle quant à la reconversion en habitat vert des trois parcs que compte la Commune. Depuis le début, ceux-ci sont inscrits en zone de loisirs. S’y sont installés, dès le début, des vacanciers venus dans la Botte du Hainaut. Mais petit à petit, ces vacanciers s’y plaisant, ils ont été plus d’un à s’y faire domicilier. Et ces quelques-uns sont devenus bien plus nombreux au fil des années, au point où la Commune s’est imaginé transformer cette zone de loisirs en zone d’habitat vert avec tous les services que ces nouveaux Froidchapellois à part entière seraient en droit de disposer.

En 2018, la Commune s’engage à aller dans ce sens et compte sur la Région Wallonne pour le coup de pouce indispensable. Mais voilà, on ne change pas que le vocabulaire, et les premiers chiffres du coût de cette reconversion ont assommé le Collège comme le conseil communal. Rien que pour le plus petit des trois parcs, le Chénia, ce n’est pas moins de 4 264 000 € qui seraient à charge intégrale de la Commune. Et que dire si on ajoute le Bosquet et le Cul de Cheval, la note arriverait aux 40 millions d’euros, même avec l’intervention régionale.

Pas besoin d’avoir le plus grand diplôme de comptabilité pour se rendre compte que la chose est impayable pour une Commune de la taille de Froidchapelle. Quand la parole est accordée au public, le débat se poursuit pour rechercher une solution, la bonne solution. Mais qu’on retourne le problème dans tous les sens, on aboutit au fait que c’est largement au-dessus des moyens communaux, au risque d’ailleurs de ne plus avoir le moindre sou pour le fonctionnement comme les autres projets, et de se retrouver exsangue.

Refinancement

Que faire dès lors ? Trois portes de sortie s’offrent aux Collège et conseil: faire tout, faire en partie ou ne rien faire. On l’a compris, les deux premières pistes ne sont pas envisageables et donc, pour l’instant, la zone de loisirs restera zone de loisirs. Mais le conseil de Froidchapelle entend malgré tout retourner la question de la reconversion à la Région Wallonne, et remettre celle-ci devant ses responsabilités en repensant le financement et en allongeant les délais d’exécution. La balle est donc dans le camp de la Région, mais pas sûr qu’on puisse se remettre à rêver…