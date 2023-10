Joli succès pour la marche caritative du Soroptimist de Thuin

Les Soroptimistes veulent améliorer les conditions de vie et le statut des femmes et des filles par l’éducation et l’autonomisation économique et politique. "En Belgique, on dénombre 56 clubs. Le club thudinien créé en 1978 compte une vingtaine de membres et notre présidente est Yvette Godart" explique la secrétaire Claudine Beautrix.

Grâce à l’argent récolté via diverses actions, les Soroptimistes de Thuin viennent ainsi en aide depuis 12 ans au Centre André Focant (adultes handicapés mentaux modérés, sévères et profonds) à Grandrieu, qui a développé un jardin du renouveau. mais aussi à Déclic (un service pour les femmes victimes de violences conjugales). Les Soroptimistes sont également présentes pour venir en aide aux jeunes adolescentes enceintes ou déjà maman à un très jeune âge.

"Nous nous efforçons donc de dégager des moyens financiers pour pouvoir apporter notre aide, que ce soit au niveau culturel ou alimentaire. Nous soutenons évidemment toutes les initiatives visant à s’opposer à la violence envers les femmes mais aussi à toutes formes de violences en général" conclut la secrétaire.

Le club recherche toujours des dames qui voudraient s’engager pour la bonne cause et défendre les valeurs des Soroptimistes.

Info: Yvette Godart – evy.g@hotmail.com – 071 59 53 02