Gerpinnes remet ses Mérites culturels et inaugure une nouvelle exposition à ciel ouvert

L’administration communale conviait la population à un double événement culturel, ce dimanche matin, à Gerpinnes. Le premier était le vernissage de la nouvelle exposition "À ciel ouvert" qui se tient dans le jardin de la maison communale. "Cette exposition en plein air est une idée de mon prédécesseur, Michel Robert", précise Julien Herman, l’échevin de la Culture. "Cette troisième édition nous permet de mettre à l’honneur Olivier Bourgy, un photographe professionnel de Fromiée. Après un passage par la chimie, il s’est réorienté professionnellement dans la photographie depuis quelques années et il vit de sa passion en capturant les instants magiques lors de concerts et autres festivals où prennent part des stars telles que Red Hot, Chili Peppers, Angèle, Guns & Roses, Stromae, Clara Luciani…", poursuit l’échevin. Durant le confinement, le photographe a exploré l’environnement forestier et campagnard proche de son domicile et c’est son regard sur Gerpinnes et sa nature qu’il offre au travers de cette magnifique exposition. "Ce qui est incroyable, c’est que la plupart des photographies que vous voyez ici ont été prises à 200-300 mètres de mon domicile. On se croirait parfois en Ardennes ou bien loin alors que c’est chez nous", déclare le photographe qui apprécie particulièrement les lumières matinales et du soir. "Je ne pensais jamais que ces photographies seraient, un jour, sorties de mon PC. Cette exposition leur permet d’exister", poursuit-il.