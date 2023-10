Bruno Berlemont démissionne du conseil communal

"Depuis juin, je fais fonction de directeur dans une école autonome d’Anderlues, nous explique-t-il. C’est une nouvelle fonction pour moi, qui est très intéressante mais qui me prend beaucoup de temps. Comme l’envie n’y était plus au niveau politique, j’ai décidé de démissionner."

Élu pour la première fois lors des élections de 2006, Bruno Berlemont a endossé le rôle d’échevin en 2010, en remplacement d’Éric Vanstechelman. Il est alors chargé du Tourisme, de l’Environnement, de la Culture, puis du Plan de Cohésion sociale.

En 2012, il est réélu et reprend une place au collège échevinal, avec les Travaux et l’Urbanisme comme attributions. Mais en 2018, le clan socialiste se divise. Bruno Berlemont mène la liste PS, qui ne remporte que deux sièges et bascule dans l’opposition.

"La politique, ça a été une belle expérience, à part cet épisode de la campagne électorale de 2018, commente-t-il. Même vivre dans l’opposition est une expérience intéressante."

Il siégeait aussi au conseil de police et représentait la Commune au sein du parc naturel Viroin Hermeton.

Lors de cette séance du 19 octobre, les élus locaux accueilleront sa remplaçante, Vanessa Tassin, première suppléante de la liste et conseillère de l’Action sociale. Elle devrait continuer à siéger au CPAS jusqu’aux élections de l’an prochain.

À ce conseil communal, les élus se prononceront sur une modification budgétaire sans grands bouleversements annoncés, ainsi que le maintien de l’IPP et des centimes additionnels au même niveau. "Le même depuis le début de législature", nous glisse le bourgmestre Jérémy De Martin.

Épinglons aussi que le conseil devra se positionner sur le projet d’extension de la carrière de marbre Samavic de Neuville.

La séance est publique et se déroulera le 19 octobre à 20h, à la maison communale.