Walcourt rend hommage au "soldat oublié" Jean Watrisse

Agenda

Samedi 21 octobre: Tour des Croix à Yves-Gomezée (organisée par le Comité du Souvenir – Léon Mouny, 071 650 879). Samedi 4 novembre: cérémonie du Flambeau Sacré à Clermont (organisée par l’Amicale des Groupements patriotiques clermontois). 17 h 30: réception des autorités à la salle communale, 18 h: messe, 19 h: dépôt de gerbes aux deux monuments et drink à la salle communale. Dimanche 5 novembre: cérémonies du Flambeau Sacré: 9 h 15: Berzée (monument), 10 h: Thy-le-Château (cimetière), 10 h 45: Gourdinne (monument), 11 h 45: Tarcienne (cimetière civil), 12 h 30: Laneffe (monument), 13 h 30: Yves-Gomezée (cimetière), 14 h: drink offert par la ville de Walcourt à la salle communale d’Yves-Gomezée.

Vendredi 10 novembre:

11 h: cérémonie patriotique de l’Armistice au cimetière de Somzée. 14 h: cérémonie patriotique de l’Armistice au cimetière de Vogenée. 19 h: projection du film documentaire historique "Soldats belges dans l’armée du Tsar. Évocation du tour du monde vécu par Marcel Thiry et ses compagnons de 1915 à 1918" de Françoise Lempereur (Docteure en Information et Communication, Maître de conférences à l’Université de Liège depuis 1986), en sa présence, à la salle communale de Walcourt. Film documentaire ayant été couronné par le prix du meilleur film documentaire au Festival international du Film historique de Waterloo (2022). Samedi 11 novembre: commémorations de l’Armistice à Walcourt, Yves-Gomezée, Laneffe, Fraire et Tarcienne (cimetière militaire).