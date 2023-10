Valérie De Bue confirme un radar tronçon sur la N53 à Strée

En commission du parlement wallon, ce lundi, elle a confirmé que tous les partenaires (SPW, parquet, zones de police) avaient marqué leur accord pour ce faire.

En réponse à une question du député Christophe Clersy (Écolo), elle a annoncé que ce principe avait été accepté, pour le placement d’un radar de la borne 19.1 à la borne 19.7, à hauteur de Strée.

Elle a par ailleurs rappelé que "le réaménagement de certains carrefours et de la traversée de hameaux où des accidents déplorables se sont produits" est inscrit dans le Plan Infrastructure et Mobilité pour Tous.

Enfin, elle annonce la création d’un cheminement cyclo-piéton le long de la N53, sans préciser en quel endroit précisément.

Ce radar tronçon semble être la seule solution retenue, l’abattage des arbres ayant été envisagé mais "la chance d’obtenir un permis d’environnement pour ce faire a été estimée quasiment nulle", pour des raisons environnementales et paysagères.

De même, placer des glissières de sécurité le long de l’axe n’est pas en projet non plus: "Ce n’est pas viable et acceptable d’un point de vue de la sécurité routière vu l’absence de dégagement, la présence de multiples accès et carrefours et le risque de rebond sur les glissières, qui pourrait renvoyer les voitures en sens inverse."

La réponse de la ministre semble ne concerner que la N53 sur son tronçon entre Beaumont et Charleroi, où Statbel a relevé 41 accidents corporels (avec blessés ou tués) sur ces dix dernières années.

Sur le tronçon entre la sortie de Beaumont et Chimay, Statbel relève 91 accidents corporels entre 2017 et 2022, selon le député Clersy, mais la ministre nuance les chiffres: "Rapporté sur une année et au nombre par kilomètre, entre Beaumont et Chimay, l’accidentologie est plus faible que dans la moyenne régionale."

Pour la ministre, "la problématique des accidents sur ce tronçon découle de causes diverses, comme la vitesse, les manœuvres dangereuses, la distraction, la configuration des lieux et la conduite sous influence."

Christophe Clersy appuie alors là où ça fait mal, dans la région chimacienne: "On le sait, on est dans un arrondissement particulièrement problématique au niveau de la sécurité routière, puisque c’est l’arrondissement où on a le plus d’accidents liés à un taux d’alcoolémie élevé, dans notre pays."

Néanmoins, ces projets devant réduire la vitesse sur la N53 sont salués par le député écologiste.