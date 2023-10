Une journée dédiée à la poésie à Couvin

Pour provoquer "la révolte de l’oreille" qu’Aragon appelait de ses vœux, le public plongera dès 14h dans les poèmes et les textes poétiques, dits ou lus par des amoureux et des amoureuses de la poésie de Couvin et de la région.

La séance prendra ensuite la forme d’un micro ouvert exclusivement aux talents locaux et régionaux révélés par le Cercle de Poésie de Couvin: Charles Duchêne, ZaraT, Anne-Marie Poucet, Laurence Lemmens, etc. auxquels se joindront peut-être quelques personnes qui participent à l’atelier d’écriture de Couvin animé par Bénédicte Tamigniaux.

Dès 15 h, après quelques mots d’accueil, retour à la poésie et plus particulièrement à l’univers exigeant des 30 poèmes de "Levez-vous du tombeau" de Jean-Pierre Siméon servis sur un plateau par Thierry Lefèvre, Aurore Latour et Clément Bernaert,

À 16 h 30, après la pause-café, l’inimitable Laurence Vielle, poétesse nationale en 2016-2017, accompagnée musicalement par Olivier Terwagne, l’enfant chéri des Couvinois, dira, comme elle seule peut les dire, une première série de textes poétiques dont elle réserve la surprise.

Peu avant 17 h, Jean-Pierre Siméon, qui a dirigé artistiquement le Printemps des poètes de 2001 à 2017, lira quelques pages de son recueil de poèmes: "Une théorie de l’amour".

Un second micro ouvert accessible à toutes et à tous (textes personnels, maximum 3 minutes, commencera à 17 h 30 (inscription sur place).

Ancienne journaliste de la RTBF (La Première), Françoise Nice lancera cette scène ouverte avec un très beau poème dédié à Léopold Sédar Senghor.

Retour à l’œuvre de Jean-Pierre Siméon dès 18 h, lorsque Patrick Gillard, fera entendre pendant deux périodes de 45' de larges extraits de "La Poésie sauvera le monde".

Il s’exprimera dans un premier temps jusqu’à 18 h 45, heure du repas convivial où on pourra commander des pizzas sur place, et dans un second temps de 20h à 20 h 45. À noter que les prestigieux invités de cette soirée participeront à ce repas en changeant de tables pour s’entretenir avec le public.

Dominique Mussche, ancienne journaliste aussi de la RTBF (Musique 3) interviewera ensuite Jean-Pierre Siméon jusqu’à 21 h 10.

Laurence Vielle remontera alors sur les planches, toujours accompagnée musicalement par Olivier Terwagne, pour faire entendre jusqu’à 21 h 30 une seconde série de textes poétiques dont elle a le secret.

C’est à 21 h 30 que montera sur scène Alain Dubois des Corbeaux, peintre connu des Couvinois et féru de poésie, pour dire des textes de sa composition ou non, dont certains sont également illustrés musicalement.

Le final reviendra à Olivier Terwagne qui offrira poèmes, chansons et musiques pour clôturer la soirée, dont la fin est prévue vers 22 h 30.