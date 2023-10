Philippe Busine ne sera pas le prochain bourgmestre de Gerpinnes

Dimanche midi, plus de 150 sympathisants ont participé au barbecue des Engagés qui se tenait à la salle Aimé André, à Gougnies. Entre le plat et le dessert, le bourgmestre Philippe Busine et le député wallon Julien Matagne ont effectué plusieurs déclarations en vue des prochains scrutins de juin et octobre 2024. "Dans douze mois et cinq jours, lors des élections communales du 13 octobre 2024, j’aurai 74 ans et effectué trois mandats en tant que bourgmestre de Gerpinnes. Bien qu’elle soit passionnante, je ne vous cache pas que la fonction devient de plus en plus fatigante à assumer. Ce troisième mandat aura été, pour moi, le plus compliqué, et les citoyens sont de plus en agressifs, impatients et mécontents. J’estime donc que j’aurai fait ma part et qu’il est temps de passer la main à du sang neuf", annonce-t-il. Le mayeur gerpinnois a épinglé quelques exemples qui lui font dire que ce mandat a été compliqué pour lui. "Le chantier de l’allée des Bouleaux, aux Flaches, était budgétisé à un million d’euros. Il nous en aura coûté trois au final et ça nous a obligé à reporter d’autres projets. Nous avons vécu le départ, puis le retour, de notre directeur général. Le départ de Julien Matagne comme député régional a également eu des conséquences pour le collège communal. Bien que prévus, nous avons vécu les remplacements de Michel Robert par Julien Herman et de Jacques Lambert par Isabelle Delisée. En 2020, la pandémie nous a obligé à annuler la Pentecôte. J’aurai été le premier bourgmestre à annuler la Sainte-Rolende ! L’année suivante, en juillet 2021, nous avons vécu les inondations à Gerpinnes, Acoz et Villers-Poterie. En février 2022, la guerre en Ukraine a vu l’arrivé d’une vingtaine d’Ukrainiens que nous avons dû héberger. L’inflation galopante nous a obligé à reporter des projets sans compter les lenteurs administratives du SPW et de la tutelle", déclare-t-il.