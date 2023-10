La pomme sous toutes ses formes à l’Aquascope de Virelles

Des pommes, des poires et des coings, il y en aura plus de 4,5 tonnes, d’une vingtaine de variétés. Des fruits savoureux pour lesquelles divers usages seront proposés: pâtisseries, pommes au four, compotes, jus et pommes à croquer. Des fruits à consommer cet automne mais aussi des conseils pour les conserver pour l’hiver. Pour ce faire, les organisateurs conseillent d’apporter ses sacs à provisions réutilisables et son caddy pour faciliter l’emballage et le transport. Les Scouts de Rance seront présents comme chaque année pour aider les participants à rejoindre leur voiture avec leurs provisions.