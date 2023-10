Beaumont étoffe encore son offre sportive

Chemin de Buse

Et pour cela, l’échevin nous conduit par le chemin de Buse, chemin certes sans issue mais qui nous mène aux anciennes installations du REC Beaumont, le club de football local. Un club qui d’ici quelques années à peine fêtera son siècle d’existence. Durant des lustres, c’est donc au bout de chemin de Buse que le foot beaumontois avait posé ses valises, avec un terrain qui avait la particularité d’accuser une pente latérale de 7%. Ce qui ne rendait pas les choses aisées quand il fallait dégager le cuir du bas vers le haut. Mais c’était comme ça à l’époque et Beaumont n’était d’ailleurs pas une exception en la matière. Qu’on se souvienne du terrain de Sivry ou de celui de Ragnies pour ne citer que ceux-là. Les choses ont duré des décennies avant que le REC déménage vers la rue du Vivier, à proximité d’un nouveau centre sportif. À partir de ce moment, les vestiaires et la buvette semblaient bien abandonnés face aux deux terrains et leur mémorable pente. Le Collège beaumontois a donc pris le taureau par les cornes pour envisager de remédier à cette situation et permettre au foot beaumontois de se développer. Car celui-ci ne disposait que d’un seul terrain à la rue du Vivier. Pour remettre le terrain du Chemin de Buse dans des normes plus actuelles, il fallait vaincre cette maudite pente variant d’un terrain à l’autre de 7 à 8%. Pas si simple. C’est l’architecte Thomas Grégoire qui a été chargé d’étudier le dossier avant qu’il soit confié à l’entreprise Belleflamme.

Nouveaux terrains

Les travaux sont allés bon train et ce sont d’énormes volumes de terre qu’il a fallu "déménager" en creusant par endroits et en remblayant à d’autres. Mais les travaux ne se sont pas cantonnés au nivellement. Il fallait aussi prévoir le placement de drains pour l’écoulement des eaux, avant de s’attaquer à l’éclairage. Restait alors à ensemencer les deux surfaces bien aplanies, ce qui a été fait il y a quelques jours. Le résultat ne s’est pas fait attendre et déjà, les deux terrains qui répondent aux normes en vue de l’homologation, verdissent un peu plus de jour en jour. Il restera alors à sécuriser certains endroits comme la limite entre les deux surfaces de jeu par exemple.

Tout cela conduit à de nouvelles perspectives pour le REC dont le comité a déjà enregistré de nombreuses nouvelles affiliations. De quoi être plus à l’aise pour permettre aux différentes équipes, du team fanion aux équipes de jeunes, de pratiquer leur sport favori.