Une 6e édition pour L'ARC en fête à Chimay

La convivialité communicative de toute l’équipe éducative, du personnel d’entretien et des étudiants a vite fait de rendre cet événement très agréable pour tous. L’expérience des années antérieures a démontré les bienfaits de ces rencontres informelles entre professeurs et étudiants qui favorisent ainsi un relationnel épanouissant au sein des classes, et par extension au niveau de toute l’école.

Un flash mob géant

Au terme des activités qui se sont terminées par un flash mob géant, les étudiants de 6e ont pris sous leurs ailes ceux de 1re année afin de faciliter leur intégration dans l’établissement le plus rapidement possible et, le cas échéant, déjà programmer un éventuel accompagnement scolaire.