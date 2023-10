Thuin: une journée pour que les aidants proches rechargent leurs batteries

Pour l’occasion, les personnes aidées étaient les bienvenues, une équipe prenant soin d’eux. En effet, il n’est pas toujours possible pour un aidant proche de laisser la personne aidée seule trop longtemps.

Un programme varié attendait les visiteurs. Dès 9 h, une visite de la Distillerie et une dégustation, puis une courte présentation des partenaires et de leurs stands. "L’occasion est ainsi donnée aux participants de poser leurs questions et de se renseigner sur les services existants. Le statut d’aidant proche évolue très lentement. Il est reconnu depuis 2020 et permet de prendre un congé thématique qui, malheureusement, est loin d’être suffisant pour couvrir les frais encourus par la personne malade" ajoute-t-elle.

À midi, un lunch réunit les convives avant d’entamer une balade de 5 km vers le château du Fosteau, assortie d’une visite de l’église de Ragnies. Pour les personnes moins valides, un atelier sport adapté est proposé par Altéo.

Une réalité difficile à vivre

"Il y a 6 ans, on a posé le constat que la maladie d’Alzheimer touchait de plus en plus de personnes âgées et que bon nombre de proches étaient vraiment déconcertés et perdus face à une réalité qui n’est pas du tout évidente à vivre. C’est comme ça qu’est né l’Alzheimer Café de Thuin. Il permet aux gens de se retrouver et d’échanger entre eux. Nous pouvons même parfois prendre le relais auprès d’un malade pour permettre au conjoint de souffler un peu ou encore pour qu’il puisse faire ses courses. Nous sommes en train de concevoir une valisette de jeux qui permettra au malade de rester actif tant que faire se peut" témoigne Jean-Marie Mal de l’Alzheimer Café thudinien.

Dans l’assemblée, on retrouvait ainsi des couples, des volontaires engagés, des associations venues de Montigny-le-Tilleul ou encore de Gerpinnes, afin de relayer l’offre de leur côté.

Au rang des bénévoles, on retiendra la prise de parole de Jean-Pierre, qui travaille bénévolement pour Altéo. "J’étais dans l’immobilier. Je suis retraité. J’ai un enfant trisomique et malheureusement, il n’existe pas grand-chose pour aider les parents d’enfants handicapés. Les parents ne savent pas toujours vers qui se tourner ! Ils sont perdus. Voilà pourquoi j’ai décidé de consacrer une partie de mon temps libre à venir en aide à ces familles. C’est une belle aventure humaine." conclura ce bénévole au grand cœur.

L’Alzheimer café de Thuin accueille les personnes intéressées chaque 2e mardi du mois de 14 à 16 h, au PISQ, Rue Taille Labé 10 à 6534 Gozée. Contact: M. Mal – 0472 44 92 55.