Foule et soleil au 10e festival "Fend’rire" à Walcourt (photos)

De la fin de matinée à la fin de la soirée, plus d’une vingtaine de spectacles en tous genres étaient proposés: fanfares de rue, spectacles de marionnettes et de cirque, théâtre, ateliers créatifs pour enfants… Les spectacles se déroulaient, soit à même la rue, soit sur des scènes ou dans les jardins des maisons. "Pour marquer cette 10e édition, nous avons réinvité des compagnies qui s’étaient déjà produites lors de précédentes éditions", déclare Céline Bourguignon. "C’est le cas du petit train ou de"Craie de trottoir"que le public a été ravi de retrouver dans la programmation", poursuit-elle.

Tout au long de l’après-midi, ce sont plus de deux mille personnes, des familles pour la plupart, qui se sont déplacées jusqu’à Walcourt pour assister à ce festival de spectacles de rue qui commence à être connu dans le milieu. "Au départ, c’était nous, organisateurs qui nous déplacions dans les festivals comme Chassepierre pour aller voir des spectacles et engager des compagnies. À présent, nous constatons que ça fonctionne, aussi, dans l’autre sens. Certaines compagnies nous demandent pour se produire chez nous ; ce qui est plutôt bon signe", constate Céline Bourguignon.

Concours de guirlandes

Le festival "Fend’rire", c’est aussi un marché artisanal qui permet à des créateurs, des artisans locaux de se faire connaître. Vu la météo, les crêpes, les gaufres et le chocolat chaud ont été remplacés par les crèmes glacées qui ont connu un beau succès parmi le public. "Dans le but de décorer la rue, nous lançons, chaque année, un concours de guirlandes ouvert aux écoles, institutions et mouvements de jeunesse. Pour cette édition, un jury, composé de dix-neuf membres et bénévoles de l’ASBL Fend’rire, a récompensé la classe d’accueil de la 1re maternelle de l’école fondamentale autonome de Walcourt ainsi que l’école Saint-Valentin de Montignies-sur-Sambre. Elles remportent, toutes deux, un spectacle qui sera joué dans leur école", annonce Céline Bourguignon. Ce samedi, Walcourt a vécu une magnifique journée au pays de l’imaginaire. Enfants et adultes ont quitté le festival avec des étoiles plein les yeux.