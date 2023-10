Projet éolien à Leugnies: Ecco Nova ne convainc pas les citoyens

La réunion était animée par Ecco Nova, plate-forme de financement alternatif de projets durables.

Dès leur entrée dans la salle, les citoyens étaient accueillis par une musique douce, histoire de les plonger dans une ambiance apaisante. Dès le départ, Pierre-Yves Pirlot, cofondateur d’Ecco Nova, pose les balises: "Les projets éoliens suscitent de l’émotion mais nous ne sommes pas, ce soir, dans le cadre d’une RIP (réunion d’information préalable). Nous sommes là pour vous présenter une manière d’investir dans la transition écologique et le développement durable", précise-t-il. "Ce soir, l’objectif est de vous proposer d’investir dans le projet éolien porté par EDPR en finançant le mât de mesure installé dans le cadre de l’étude de ce projet", poursuit-il. EDPR souhaite lever un montant de 100 000 € via des parts allant de 250 à 2 500 €.

RE-financement

Après cette présentation de l’objet de la réunion, deux citoyens, qui avaient bien étudié le projet, n’ont pas manqué de relever bon nombre d’imprécisions dans cette proposition d’investissement. "Comme le mât est déjà placé, ne devrait-on pas plutôt parler de refinancement plutôt que de financement ?", s’est interrogé le premier. "Pourquoi EDPR passe-t-il par Ecco Nova pour effectuer cette levée de fonds ?", s’est-il encore demandé.

"Cela permet à EDPR de démultiplier ses capacités économiques et pour des questions de marketing et de communication", explique Pierre-Yves Pirlot. "Nous sommes conscients qu’il n’est pas facile de développer des projets éoliens et que les citoyens qui sont contre disposent des outils pour l’exprimer. En revanche, ceux qui y sont favorables n’en ont pas le moyen. Leur proposer d’investir dans le projet leur en offre la possibilité", poursuit-il.

Un autre citoyen a épluché les comptes d’EDPR qui ne seraient pas très bons, d’après lui. "Investir financièrement dans une société dont les comptes ne sont pas bons ne semble pas une bonne affaire", estime-t-il.

Le premier citoyen a souhaité en savoir plus au sujet des garanties sur le placement proposé. "Nous disposons d’une lettre de confort signée par la FSMA, l’autorité des services et marchés financiers", rassure Pierre-Yves Pirlot. Le citoyen a souhaité voir cette lettre mais cela n’a pas été possible.

Voyant que le public pointait de plus en plus de détails en défaveur du projet, Marie Claret, responsable développement chez EDPR, a pris le relais en déclarant que sa société n’était pas obligée d’organiser cette réunion. Un citoyen a conclu la réunion en déclarant que l’objectif sous-jacent de cette manœuvre financière est de tenter d’obtenir l’adhésion de la population au projet en lui proposant d’y investir au travers d’un placement alléchant, à première vue.