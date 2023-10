Le Festival 100% Rural se prépare en Entre-Sambre-et-Meuse

Durant tout le mois, un fourmillement d’activités sera proposé à tous ceux qui participent à l’ambition commune de faire de ce territoire un territoire en transition.

Des balades, des journées nature, des animations, expositions, conférences, ateliers, projections de films, spectacles, débats, formations… seront organisées.

La programmation s’annonce riche et diversifiée. Elle donne l’envie de mettre le nez dehors et de (re)découvrir autrement ce territoire rural et, surtout, d’en prendre soin.

Musée du Capitalisme

Le fil rouge de cette édition sera la venue, à Florennes, du Musée du Capitalisme. Il s’agit d’un outil formidable pour vulgariser le fonctionnement de ce système économique et qui permettra au public de mieux l’appréhender. Un fil rouge qui prend tout son sens dans la dynamique du GAL qui encourage les alternatives et les modes de vie plus durables. L’inauguration du Festival et l’ouverture du Musée du Capitalisme seront associées au cours d’une grande fiesta qui aura lieu le samedi 28 octobre dès 17h au Foyer culturel de Florennes. Au programme, bonimenteurs, DJ révolutionnaire, un groupe percutant et bien d’autres surprises encore. Le programme complet du Festival 100% Rural sera dévoilé au cours de la soirée de lancement organisée ce jeudi 12 octobre à 19h au Centre culturel de Gerpinnes, rue de Villers 61 à 6 280 Gerpinnes (Lausprelle).

Infos: Nadia Schnock, 071 614 686 – nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be.