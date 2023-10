Des poubelles publiques adaptées au tri à Gerpinnes

"En septembre 2022, nous avons répondu à un appel à projet lancé par le SPW Agriculture, Environnement et Énergie. En parallèle, Tibi a développé un projet clé sur porte de corbeilles de tri de PMC dans l’espace public pour ses communes associées", annonce Christine Laurent, échevine en charge de la Propreté Publique. Quatre communes dont Gerpinnes y ont répondu favorablement via une convention. Dans ce cadre, elle peut bénéficier d’une subsidiation de 100% jusqu’à concurrence de 25 000 €.

Un container PMC au Service Travaux

"Les corbeilles proposées par Tibi ne correspondant pas à l’esthétique des poubelles installées sur le domaine public à Gerpinnes, nous avons développé un cahier spécial de charge plus adapté et c’est ce que nous proposons aujourd’hui (NDLR: le 28 septembre dernier) de passer au Conseil Communal pour un montant de 21 175 € TVAC", explique l’échevine aux élus.

Elle décrit ensuite les 3 parties de la nouvelle poubelle: le bleu pour le PMC, le gris pour les autres déchets et un cendrier. Les autorités communales ont veillé à prévoir une ouverture réduite afin d’éviter les dépôts de sacs plus importants. Suivant la ligne du temps proposée par Tibi, l’installation de poubelles devrait se faire dans le courant du mois de janvier.

"Ainsi une trentaine de corbeilles seront placées et collectées par les équipes de Propreté Publique du Service Travaux dont je souligne le travail au quotidien au sein de notre commune. Au niveau du Service Travaux, un container spécial PMC sera installé et vidé par Tibi gratuitement afin de favoriser ainsi le tri et la valorisation des déchets plastiques. Un pas de plus pour un environnement plus respectueux", conclut Christine Laurent. Le point a été approuvé à l’unanimité.