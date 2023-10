Chimay: 600 marcheurs à la marche de soutien aux jeunes accueillis au Chemin Vert

Le groupe des jeunes enfants du Chemin Vert a organisé ce dimanche sa 5e Marche gourmande. Au programme, des parcours qui ont conduit près de 600 participants dans les environs de Chimay. Les organisateurs ont pu compter sur le soutien d’artisans locaux que la responsable du groupe des Jeunes Enfants, Stéphanie Dropsy, remercie chaleureusement pour leur soutien: "Cette marche gourmande donne une visibilité à l’institution et permet aux visiteurs de visualiser les lieux d’accueil des enfants qui nous sont confiés. Avec les bénéfices générés par les marches précédentes, nous avons notamment acheté des vélos qui permettent aux enfants de randonner dans la région ou occasionnellement à la mer. Nous pouvons aussi consacrer cet argent à l’organisation de camps à Chevetogne, Eppe-Sauvage, à la ferme et ailleurs. Sans cela, ce ne serait pas possible car il n’y a pas de subsides pour ce genre d’activités. Enfin, un autre projet est de créer une zone snoezelen, soit une pièce pour créer des expériences autour du sensoriel, visuel, sonore et tactile. Pour cela, quelques éducatrices poursuivent une formation spécifique au centre de l’Albatros à Couvin." Pour rappel, le Chemin Vert est une institution de l’aide à la jeunesse regroupant 3 services: le SAAE (hébergement pour filles et garçons, de 0 à 18 ans), le CAEVM (accueil d’urgence) et le SAIE (Service d’Intervention en famille et Progressif), qui travaillent en étroite collaboration avec les familles.