Changer de formule et d’endroit est toujours une prise de risque de tout organisateur. Cela est vrai également pour l’ASBL chimacienne qui vient en aide aux plus précarisés de l’entité. Il a pour cela reçu le soutien logistique de trois services clubs locaux: la Table Ronde de Chimay, le Rotary et le Kiwanis Principauté de Chimay. Pour l’occasion, ils n’étaient qu’une soixantaine de convives à avoir répondu à l’invitation de Marcel Denis et de ses collaborateurs bénévoles: "Cette activité est une, parmi d’autres, qui contribue à aider les familles en difficulté de l’entité de Chimay. Ainsi, pour le 1er semestre de cette année, l’ASBL a distribué en moyenne 110 colis alimentaires par mois qui touchent directement 350 personnes de la commune. Nous avons également distribué 211 bons de chauffage. En contrepartie d’une participation de 5 €, les bénéficiaires reçoivent 20 l de mazout, 17 l de pétrole, 3 sacs de charbon ou de pellets. Par ailleurs, grâce au soutien de Caritas Hainaut, nous pouvons aussi aider les enfants. Ce sont ainsi 642 bons de 15 € qui ont pu être utilisés par les familles dans les pharmacies, les magasins de chaussures ou de vêtements. Tout cela représente plus de 15 000 €, rien que pour le 1er semestre."

Tout don est le bienvenu auprès de l’ASBL pour l’aider à sortir hors de l’eau les familles, souvent monoparentales, de l’entité chimacienne.

Contact: 060 21 18 15 ou 060 21 35 42