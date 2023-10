Benoît Van de Weghe quitte le conseil communal de Chimay

Benoît Van de Weghe avait été élu en 2006 l’opposition Bouge, avant d’être désigné échevin de l’enseignement et président du CPAS lorsque son groupe a conquis la majorité entre 2012 et 2018. Depuis 2018, Bouge était à nouveau dans l’opposition et l’élu socialiste était alors redevenu conseiller communal.

Dans les colonnes de nos confrères, il explique que sa décision n’est pas liée à des divergences au conseil chimacien ou au sein de son groupe, mais se dit déçu des représentants politiques aux échelons supérieurs "qui prennent parfois des décisions incompréhensibles".