A Clermont, une fancy-fair scolaire pour créer des liens dès le début de l'année

Dans la plupart des écoles, les fancy-fairs sont généralement organisées en fin d’année scolaire. À Clermont, on a décidé d’inverser complètement le calendrier et de l’organiser au début. "C’est l’occasion d’accueillir les nouvelles familles et de tisser des liens pour démarrer l’année en force et dans la bonne humeur", explique Isabelle Tasset, la directrice de l’école des Charmilles dont fait partie l’implantation de Clermont. Par une magnifique journée estivale, les élèves de toutes les classes, des plus petits aux plus grands, ont présenté un spectacle tantôt cocasse, tantôt émouvant sur le thème du cinéma. Les institutrices avaient rivalisé de créativité afin de proposer des chorégraphies et des costumes originaux pour tous les élèves. La journée s’est poursuivie avec les traditionnels pains saucisses, brochettes de bonbons, château gonflable, pêche aux canards, taureau mécanique et combats de sumo qui ont amusé les enfants et leurs parents tout au long de l’après-midi. Le groupe musical walcourien "Pop Art’s" a ensuite entraîné son public au rythme de reprises de qualité en l’amenant aussi à prendre le micro. Certains parents n’ont pas hésité à accompagner la chanteuse tandis qu’un grand-père prenait la guitare pour jouer avec le musicien. Voilà une magnifique journée festive dont se souviendront toute l’année les élèves, les institutrices et les parents de l’école communale de Clermont.