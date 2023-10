Walcourt: Le Vignoble des Lacs a attiré du monde

À l’époque, ils ont planté quatre cents pieds de régent qui donnera un vin rouge. Au mois de mai de cette année, ils ont planté 5500 nouveaux pieds de pinot noir bio, du bronner et du johanniter, qui produiront des mousseux et autres vins blancs.

"Une particularité importante de notre projet est l’ouverture du vignoble vers le public", insiste Aurelio. "Il s’agit d’un projet coopératif dans lequel nous invitons tous les amoureux du vin à venir nous rejoindre pour participer aux travaux de la vigne en échange desquels ils recevront des bouteilles lorsque le vin sera tiré", explique-t-il.

Porte ouverte

Le concept fonctionne et nombreux sont les bénévoles qui viennent passer quelques heures ou une journée à travailler dans les vignes.

Ce week-end, Aurelio, Denis et Marc organisaient leur première porte ouverte au vignoble. "Avec la météo estivale que nous connaissons, on peut franchement affirmer que la journée a été un succès", se réjouit-il. "Environ quatre cents personnes étaient inscrites pour participer aux visites guidées du vignoble réparties tout au long de la journée", explique-t-il. Pour agrémenter celle-ci, un marché local et artisanal était organisé en présence d’une quinzaine d’artisans et de producteurs locaux. "L’objectif de cette journée était double", poursuit Aurélio: "le premier était de faire connaître le vignoble et notre projet de coopérative viticole durable et respectueux de l’environnement, et le second de tisser des liens sociaux importants pour le vignoble au niveau de l’entité et de la région. Nous comptons, en effet, agrandir notre réseau de bénévoles, membres et coopérateurs. Notre coopérative est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent y prendre part à leur manière", conclut-il.

Infos: Facebook : Vignoble des Lacs, 0497 46 69 80 – info@vignobledeslacs.be.