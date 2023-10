Un "Lundi girly" pour les jeunes Beaumontoises

Pas que belle…

Ainsi, depuis le 11 septembre, ces demoiselles se retrouvent dans un atelier ouvert aux filles dès la première secondaire jusqu’à 26 ans. Cet atelier a pour but de discuter de la place de la femme dans la société, de faire des interpellations citoyennes afin de faire bouger les consciences, de mener des actions concrètes pour améliorer le quotidien mais aussi de se faire plaisir en organisant des ateliers et sorties sympas. Bref, un savant mélange de réflexions, d’actions avec un soupçon de bien-être.

Ces filles sont pour la plupart scolarisées à l’Athénée Simone Veil de Beaumont et elles ont profité de la permanence de l’ Espace Rosa qui accueille en alternance plusieurs services destinés aux jeunes, les jeudis sur le temps de midi pour faire la pub de leur atelier.

I’m not a Barbie

Les filles ont alors déambulé dans la cour de l’établissement avec un stand photo type Polaroid en affichant leur slogan "I’m not a Barbie". Les élèves avaient l’occasion de se faire prendre en photo et recevaient une info sur l’atelier. Plus de 120 participantes se sont fait tirer le portrait pour soutenir la cause et sont reparties avec leur petit badge à l’effigie de l’atelier.

Ce lundi, les filles ont installé à la Maison de Jeunes un distributeur de serviettes hygiéniques gratuites pour toutes. Cette initiative a pu voir le jour grâce au soutien de Soralia Charleroi, qui a gracieusement mis à disposition le distributeur et les fournitures via leur projet "sang souci".

Bref, ça bouge, ça chante, ça danse à la MJB et les filles ont encore plus d’un tour dans leur sac car elles ont déjà prévu un programme chargé pour cette fin d’année. On y reviendra.