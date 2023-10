"Passe à la Maison" à la MJ404 de Couvin: l’occasion de s’amuser, s’informer, créer des liens

Cette journée s’inscrit dans le cadre d’une action "Passe à la Maison", dont l’objectif est de faire connaître au plus grand nombre le travail réalisé en Maison de Jeunes par les animateurs et les jeunes. Bien que régi par un décret depuis de nombreuses années, leur travail reste méconnu pour un grand nombre de personnes.

Stéphanie Degroote, la coordinatrice de la MJ404 explique: "Nous accueillons en nos murs plus d’une centaine de jeunes durant la semaine ou lors d’ateliers, des projets ou des stages ou lors d’activités organisées lors des vacances scolaires. Les jeunes ont accès à des propositions sportives, créatives, artistiques, citoyennes ou et engagées. Nous abordons différentes thématiques comme le harcèlement scolaire, les relations affectives, l’interculturalité ou encore les élections. En fréquentant une maison de jeunes, ces derniers peuvent aussi bénéficier d’expériences qui les sortent d’un quotidien parfois difficile et qui pouvaient pour certains sembler inaccessibles, comme des camps à l’étranger, la spéléologie, la création de fresques ou des échanges Erasmus. Notre travail est de semer des graines et contribuer à ce qu’ils deviennent des Citoyens actifs, critiques et solidaires et à construire avec eux la place qu’ils prendront demain dans la société."

Pour l’occasion, la MJ avait ouvert ses portes samedi avec un panel d’activités diverses, réalisation de badges personnalisés, atelier de grimages, tournoi de Baby-Foot humain, expo des divers ateliers. Plus qu’une journée de festivités, cette journée est l’occasion de (re)nouer du lien. Située au sein de la Résidence Donnay, la MJ404 est une voisine bien connue du quartier, mais tous n’ont pas encore franchi la porte et c’était l’occasion rêvée pour le faire.

Après la prestation des jeunes sur une scène ouverte, un concert de RAP emmené par Guylian Delchambre, mieux connu sous le pseudo de LAZX (prononcer LAZIX) a brillamment clôturé la journée.

Intéressé par les activités de la MJ404 ? Facebook: MJ 404 – Téléphone: 060/34 64 60 ou info@mj404.be