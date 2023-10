Les jubilaires fêtés par la Commune à Doische

Trois noces de diamant et deux noces d’or

Il s’agit du couple formé par Léon Prévot et Valentine Derese qui se sont mariés le 6 juillet 1963 à Châtelineau. Ils ont un fils et un petit-fils et habitent Gochenée. En ce qui concerne le second couple, il s’agit de Guy Urbain et Thérèse Normand de Romerée qui se sont mariés à Havré le 10 août 1963. Ils ont cinq enfants, treize petits-enfants et onze arrière-petits-enfants. Enfin, le troisième couple est formé par Jean Moyen et Anne-Marie Gilles de Romerée. Ils ont un fils, deux petits-fils et un arrière-petit-fils.

Deux derniers couples fêtaient leurs noces d’or, c’est-à-dire 50 années de mariage. Il s’agit de Camille Rolin et de Marie-Rose Delobbe qui se sont mariés le 8 septembre 1973 à Soulme. Ils sont les heureux parents de deux enfants, un garçon et une fille, et grands-parents de trois petits-enfants: Baptiste, Maxime et Suny. Le second couple est formé par Liliane Devresse et Daniel Soumoy. Ceux-ci se sont mariés à Gimnée devant l’échevin Raymond Dricot. Ils ont eu deux filles et deux petits-enfants.

Après avoir mis à l’honneur ces sept couples, tous ont partagé le verre d’amitié.