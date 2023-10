Le Théâtre de la Maladrerie à Walcourt, 25 ans déjà...

Le 18 septembre 1998, dans une ancienne grange du quartier de la Maladrerie, à Walcourt, le Théâtre de la Maladrerie voyait le jour. Vingt-cinq ans plus tard, il est toujours là comme en témoignent Paty et Pierre Vanderstichelen, ses cofondateurs. "Le Théâtre de la Maladrerie est un petit théâtre qui se porte plutôt bien, tout en conservant son esprit et la philosophie de ses débuts", confient-ils. "C’est ce qui fait sa longévité et sa fidèle fréquentation", pensent-ils. Depuis 2008, des ateliers pour adultes sont organisés et, depuis 2020, ils ont été élargis aux enfants et adolescents. "Ils sont très fréquentés et on y cultive de véritables graines de talents", se réjouissent Paty et Pierre. Depuis cinq ans, le Théâtre de la Maladrerie s’est enrichi d’une nouvelle antenne avec la maison du conte "La Petite Brocéliande". "Nous y organisons des balades contées diurnes et crépusculaires dans le Bois de Soleilmont, des animations, des formations au conte et à l’éloquence, des anniversaires pour enfants et adultes ainsi que des contes au salon, au jardin ou au grenier", poursuivent-ils. Cette antenne est présente tant à Fleurus qu’à Walcourt. "Cet été, nous avons participé aux marchés"Tout est Terroir"dans le but de présenter nos activités", précisent-ils.