A Jamioulx, les petits héros courront pour la Maison du Mieux-être

Cet événement caritatif est organisé par le Grand Hôpital de Charleroi, en partenariat avec le Rotary Club de Gerpinnes, pour soutenir la Maison Mieux-Être (MME) qui est une maison de ressourcement pour les personnes atteintes d’un cancer à Charleroi. La course des petits héros est organisée dans le but de générer des bénéfices pour améliorer le fonctionnement de la maison de ressourcement.

Un spectacle de magie à 15 h

La remise des dossards est prévue à partir de 10h ce dimanche 8 octobre. Les courses débuteront à 11h avec un échauffement quinze minutes avant. Les recettes du bar et du stand casse-croûte (ouverts dès midi) seront les bienvenues pour améliorer le fonctionnement de la MME. Une grande tombola sera proposée à 14 h 30 et un spectacle de magie aura lieu à 15 h. Une marche nature pour les familles de 6 km est programmée à 15 h 30. Le retour de la randonnée est prévu aux alentours de 16 h 30-17 h. Des animations (grimage, château gonflable, etc.) seront proposées aux enfants tout au long de la journée. L’inscription à la course est fixée à 8 € et 6 € en prévente.

Plus d’infos: www.maisonmieuxetre.be