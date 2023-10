A Gozée, le stationnement rue des Renards pose toujours question

Lors du dernier conseil communal de Thuin, la bourgmestre a annoncé un changement dans les règles de stationnement à la rue des Renards à Gozée. Les riverains avaient pris l’habitude de s’y garer à cheval sur les accotements, ce qui a entraîné une série de verbalisations. Une mesure de stationnement alterné a été décidée pour permettre aux habitants de continuer à utiliser une portion de la voirie pour se parquer. L’annonce n’a pas plu à tous et Philippe Bruyndonckx, riverain et ancien conseiller communal, a pris la plume pour envoyer un courrier circonstancié au Collège communal. " Pendant près de 50 ans les riverains se sont stationnés sur les accotements que vous appelez "trottoir". Il a suffi qu’un nouvel arrivant dans le quartier pose réclamation pour que les PV pleuvent pendant quelques jours. " Il rappelle par la même occasion que les accotements ne sont pas utilisables par les usagers faibles ou PMR, que les piétons marchent sur la voirie, et qu’en " occupant la moitié de la voirie pour le stationnement, votre décision mettra les piétons en danger" . Le Comité de Quartier dont il fait partie regrette aussi que cette décision ait été prise sans concertation, alors que " cela avait été convenu en réunion de quartier. Après qu’on vous ait fait part de notre étonnement et mécontentement, la bourgmestre s’est déplacée pour confirmer le maintien de la décision du Collège Communal à notre présidente du comité de quartier. Drôle de concertation " constate Philippe Bruyndonckx. Le Gozéen se demande encore s’il faudra " aménager les trottoirs du quartier afin de permettre l’utilisation de ceux-ci et de sécuriser les usagers faibles. Avec quel budget ? " Et s’inquiète des conséquences si la même décision est appliquée " dans les nombreux quartiers de l’entité où les riverains se garent sur l’accotement ? Ça va faire des vagues ! " conclut-il.