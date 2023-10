Les 100 ans de la nouvelle église de Sivry (photos)

Commencés en août 1921, les travaux de construction du gros œuvre du bâtiment sont terminés le 25 décembre 1922. Dédiée à "la Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces", l’église est consacrée le 1er octobre 1923 par Monseigneur Amédée Crooy, l’évêque de Tournai.

Un historique et une exposition

Le conseil de Fabrique et le comité paroissial de Sivry ont voulu marquer le centenaire de la consécration et le week-end du 1er octobre 2023, soit 100 ans après jour pour jour, a été retenu. Restait à mettre sur pied un historique sur la destruction et la reconstruction de l’édifice religieux. Les responsables paroissiaux ont fait appel à Christian Sol, un historien local. Celui-ci a réalisé un travail de recherches dans les archives de l’abbé Oscar Nicaise, curé de l’époque, et de Raymond Philippe, un autre passionné de l’histoire de Sivry décédé à l’âge de 98 ans le 30 mars dernier.

Ce travail complété par des photos de Virginie Denis, employée communal de l’Office du tourisme, a permis la présentation d’une trentaine de panneaux sur l’histoire des églises de Sivry, la destruction de 1914, l’église provisoire et la construction de l’église actuelle.

L’exposition historique comprend aussi un hommage à l’abbé Nicaise, curé de Sivry de 1900 à 1927, et une présentation générale de l’église, du porche d’entrée à l’autel principal en passant par les vitraux, les statues, les inscriptions murales et autres confessionnaux.

Un catalogue de cette présentation a été édité et est disponible à la Fabrique d’église de Sivry.

À l’envers de ces panneaux, une exposition d’une partie des habits religieux, chasubles et autres objets de l’église a été réalisée par Pol Chantry, qui est chargé de préparation des offices. Un grand nombre de ces objets sont assez anciens et dans un excellent état de conservation.

Un concert et une messe avec l’évêque

Durant ce week-end du centenaire, les organisateurs ont invité Alice Nicolas, une jeune artiste chimacienne qui a des racines chevrotines par sa maman. Elle a proposé une quinzaine de chants de son répertoire comportant de plus en plus des morceaux en français. Et ce dimanche 1er octobre 2023, Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai, a concélébré la messe d’anniversaire avec les trois prêtres de l’unité pastorale de Beaumont, Froidchapelle et Sivry-Rance.

Après la remise d’une médaille pour 30 années de marguiller (membre du conseil de Fabrique) à Daniel Jouniaux, la cérémonie s’est terminée par un moment de convivialité et d’échanges entre les membres du clergé et les nombreux paroissiens ayant assisté aux 100 ans de l’église de Sivry.