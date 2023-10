La 10e édition du festival Fend’rire, c’est ce samedi

Focus sur la musique

Voici un focus sur ce qui attend le public au niveau de la programmation musicale: "Oktaba paradise band", c’est un brass band composé de cinq musiciens bourrés de talent qui emmèneront le public à travers un voyage énergisant et déjanté à travers les Balkans. Préparez-vous à remuer les gambettes ! Ils se produiront en rue à 12 h 45, 16h et 17 h 45. "Concino Festa", ce sont six musiciens dont l’ambition est de rejouer, à leur sauce, des standards du rock et de la pop des années 60 à nos jours. Ils se produiront à la Taverne à 13 h 15 et 15 h 30 mais aussi à l’Auberge musicale à 18 h 30. "Tonton Denis" (instituteur chanteur) chante pour les enfants. Sous le Pommier à 12 h 45 et 15 h. "Jimmy Ze kid". Auteur, compositeur, musicien et interprète depuis trente ans, il compose de la musique pour des pièces de théâtre, des films en plus de ses chansons personnelles. Il joue des reprises, à sa façon, en concert et en tant qu’artiste de rue. Auberge musicale à 12 h. "Rock In The Box", c’est un trio guitare-voix, cajon au service des choix musicaux du public. Reprises électroacoustiques et boîte à musique ambulante et festive. Taverne à 14 h 30 et 16 h. "Johanne et son violon". En rue vers l’Espace Conte de 14 h 15 à 15 h 15. "Les Minteux", cinq musiciens qui pratiquent la reprise de "vieux brols" et interprètent des chansons humoristiques. Auberge musicale à 21 h 30.

Focus sur le cirque

"Turista Rudy Goddin", clown globe-trotteur qui emmène son public dans un univers drôle et poétique, loin des clichés et des sentiers battus de l’humour. Grande scène à 12 h 15, 15h et 17 h. "Trois têtes et un chapeau" (Cie Balancetoi). Portés acrobatiques, corde molle, jonglerie et manipulations d’objets. Le Moulin à 13 h et 16 h 15. "Hendrik" est un clown de mime, clownerie dans sa forme la plus pure et proche du public. Scène Frère Hugo à 14 h, 16h et 18 h. "Peek-A-Boo !" est un spectacle de théâtre de rue, un match de boxe plein d’acrobaties burlesques présenté par la "Compagnie Charlie". Sous le Clocher à 13 h 45 et 17 h.

Infos et préventes: www.fendrire.be ou 0497 744 135. PAF: 12 € jusqu’au 06/10 en ligne uniquement. 15 € sur place.