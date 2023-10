Exposition "Laudato si" à l’église saint Servais de Beaumont

En mai 2015, le pape François écrivait: "Face à la détérioration globale de l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer".